اتهام آل ثاني مالك ملقا بالتزوير والاختلاس في إسبانيا

فتحت المحكمة الثانية في ملقا الإسبانية دعوى قضائية ضد القطري عبدالله آل ثاني، مالك نادي ملقا، بتهمة التزوير والاختلاس وسوء الإدارة بعد شكوى قدمها مساهمون في النادي الذي هبط إلى الدرجة الثانية.

وودع ملقا دوري الدرجة الأولى الإسبانية مبكراً بعد حلوله في المركز الأخير لينهي مشواره تحت الأضواء لمدة 10 أعوام.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية التي حصلت على معلومات عن القضية ونقلتها عنها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية فإن الشكوى المقدمة ضد عبدالله آل ثاني قد تشير إلى وجود شبهة جنائية.

وسبق أن تورط آل ثاني مع نادي برشلونة نهاية الموسم قبل الماضي، عندما وصف النادي بـ «حثالة كاتالونيا» في معرض رده على أحد أنصار النادي باللغة العربية عبر حسابه على «تويتر». وكتب حينها آل ثاني: حثالة كتالونيا لن يشموا رائحة الدوري بعد تأليف الأكاذيب على المدرب ميتشل مدرب ملقا. وتوجهت إدارة برشلونة مباشرة إلى لجنة مكافحة العنف ولجنتي الانضباط والنزاهة بالاتحاد الإسباني.

تهديدات سابقة

وعاد عبدالله آل ثاني بعدها لتهديد برشلونة بإنزاله إلى الدرجة الثالثة، وتحديداً عقب خسارة فريقه أمام ريال مدريد وحصول الأخير على الدوري، وكتب حينها على «تويتر»: والله العظيم لو أريد نزولهم درجة ثالثة أو ممكن حرمانهم وسحب رخصتهم راح يتم ذلك من خلال فيفا.

وأضاف في تغريدة أخرى: وهم يعرفون جيداً ماذا كانوا يريدون، وتواصلوا مع من.. أنا إلى الآن ساكت عن هذا الأمر لكن إذا تكرر خلال 24 ساعة سوف أطلب لجنة تحقيق من فيفا.

وواجه عبدالله آل ثاني حملة معارضة جماهيرية واسعة خلال الموسم المنقضي من جماهير ناديه التي هتفت في ملعب «روزاليندا» الخاص بالنادي: آل ثاني.. ارحل عن نادينا، بينما تصدر وسم المطالبة برحيل المالك الوسوم في إسبانيا.