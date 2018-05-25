خطط إسرائيلية لبناء 3900 وحدة استيطانية في الضفة

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أمس، أن إسرائيل تعتزم طرح خطط لبناء 3900 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وربطت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، بين الإعلان وبين إحالة وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قبل يومين، طلب إحالة ملف الاستيطان الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأعلن ليبرمان، أن ما يسمى «المجلس الأعلى للتخطيط» في الضفة الغربية، سيجتمع الأسبوع القادم للموافقة والمضي في المشاريع في 30 مستوطنة يهودية في الضفة.

ووفقاً للصحيفة، يتضمن هذا منح الموافقات النهائية على 2500 وحدة جديدة، وتقديم خطط لـ 1400 أخرى. وأضاف أنه سيتم عرض الآلاف من الوحدات الاستيطانية الأخرى على المجلس هذا العام، من أجل الحصول على الموافقة.

وقال ليبرمان «سندفع مشاريع البناء في كل يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، من الشمال إلى الجنوب، سواء كانت مستوطنات كبيرة أو صغيرة، وسنواصل الاستيطان والتطوير بالأفعال».

تنديد فلسطيني

ونددت حكومة الوفاق الفلسطينية، بالإعلان الإسرائيلي. واعتبر الناطق باسم الحكومة، يوسف المحمود، في بيان صحافي، أن الخطوة الإسرائيلية «تمثل عدواناً جديداً على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».

وطالب المحمود، بتطبيق قرارات وقوانين الشرعية الدولية إزاء «العدوان» الإسرائيلي، وإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، وتحقيق السيادة والاستقلال. وقال: «يجب على المجتمع الدولي فرض وتطبيق القوانين التي يصدرها، والدفاع عنها أمام الاستهتار والاستخفاف الاستعماري المتجدد، ضماناً لمصداقية المؤسسة الدولية، واستمرار وجودها وفرض هيبتها».

وأضاف أن «تلك القوانين والقرارات الدولية، تنص على أن كافة خطوات الاحتلال الإسرائيلي في أرضنا المحتلة منذ عام 1967، باطلة ولاغية، ولا تغير من الواقع شيئاً».

الأزهر يستنكر

واستنكر الأزهر بشدة، أمس، صورة السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، وهو يتسلّم لوحة ضمت بناء للهيكل اليهودي المزعوم، مكان قبة الصخرة، وشدد على أن القدس ستظل عاصمة للدولة الفلسطينية، وأن المسجد الأقصى «دونه أرواح المسلمين».

وقال بيان الأزهر، إنه تابع «باستنكار شديد، الصورة المتداولة عبر عدد من وسائل الإعلام، لاستعراض ديفيد فريدمان السفير الأميركي لدى الاحتلال الصهيوني، صورة لمدينة القدس المحتلة، دون المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ويظهر فيها ما يسمى بالهيكل المزعوم».

وشدد البيان على أن «هذا التصرف غير المسؤول، يأتي في إطار استمرار الاستفزازات الصهيوأميركية لمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم حول العالم». ومضى بيان الأزهر قائلاً «مثل هذه التجاوزات المقيتة، لن تغير من التاريخ شيئاً، وستبقى القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وسيبقى المسجد الأقصى دونه أرواح المسلمين».

اعتقالات

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين فلسطينيين من مدينة نابلس، وأربعة شباب بينهم جريح من بلدة عزون شرق قلقيلية، كما جرت عمليات دهم في مناطق أخرى من الضفة. وداهمت قوة للاحتلال، أحياء عدة في مدينة نابلس، خاصة الجبل الشمالي وخلة العامود، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال، اقتحمت مخيم الأمعري في رام الله.

وأكد شهود، وقوع اشتباك مسلّح بين مقاومين وقوات الاحتلال بالقرب من حاجز النفق في مدينة بيت جالا، فيما صادر الاحتلال تسجيلات كاميرات المراقبة قرب الجمعية العربية في بيت جالا غرب بيت لحم.

وفي غزة، اعتقلت بحرية الاحتلال، صيادين شقيقين خلال عملهما في عرض بحر شمال قطاع غزة، أمس، فيما أشارت مصادر فلسطينية، إلى أن زواق الاحتلال الحربية صادرت مركب الصيد.