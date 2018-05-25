محامو جامع تبرعات ترامب يصعّدون معركة قانونية ضد قطر

أكد مصدران مطلعان، أن محامي إليوت برويدي، جامع التبرعات البارز للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أرسلوا أكثر من 40 أمر استدعاء لشركات خدمة الإنترنت وشركات ضغط وجهات أخرى، في إطار معركة قانونية متصاعدة ضد قطر بسبب اختراقها لرسائل بريده الإلكتروني.

جاءت أوامر الاستدعاء، التي صدرت في الأسابيع القليلة الماضية في إطار دعوى مدنية أقامها برويدي أمام محكمة اتحادية في لوس انجليس في مارس، في وقت تشن قطر ومنافسوها معركة تقدر تكلفتها بملايين الدولارات من أجل النفوذ في واشنطن فيما يتعلق بسياسات إدارة ترامب تجاه منطقة الخليج.

وتتهم الدعوى قطر بتدبير سرقة وتسريب رسائل برويدي الإلكترونية انتقاماً لدعمه الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في موقفها من أزمة قطر. وجرى توزيع الرسائل على جهات إعلامية مختلفة ما أدى إلى إذاعة قصص عن برويدي على مدى أسابيع ألحقت الأذى بصورته.

أوامر استدعاء

وطلب واحد من أوامر الاستدعاء، اطلعت عليه وكالة رويترز، من المتلقي تسليم أي وثائق تتعلق باتصالات مرتبطة ببرويدي مع أكثر من 12 شركة ضغط وعلاقات عامة، بعضها مسجل كوكلاء أجانب لقطر.

وقال مصدران على علم بأمر استدعاء آخر إنه كان موجها لشركة أفينيو استراتيجيز غلوبال، وهي شركة ضغط أسسها كوري ليواندوسكي المدير السابق لحملة ترامب مع باري بينيت. وكان ليواندوسكي ترك أفينيو استراتيجيز بحلول الوقت الذي استعانت سفارة قطر بخدماتها بصفتها عميلاً للشركة. ولم يرد بينيت، الذي كان مستشاراً لحملة ترامب، على طلب للتعليق.