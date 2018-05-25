البشير يؤكد مواقف السودان الداعمة للشرعية في اليمن

أكد الرئيس السوداني عمر البشير مواقف بلاده المعلنة تجاه دعم الشرعية في اليمن، مشددا على أن الاختلالات في الوضع الاقتصادي التي يعانيه السودان لن تثنيه عن لعب دوره العربي في استرداد الشرعية في اليمن.

واستعرض البشير خلال لقائه موفد خادم الحرمين الشريفين مساعد وزير الدفاع السعودي محمد عبد الله العايش تطورات الأوضاع في السودان لا سيما الوضع الاقتصادي لن تثني السودان عن لعب دوره العربي في استرداد الشرعية في اليمن باعتبار أن مواقف السودان المبدئية المعلنة هي الدفاع عن ارض الحرمين، والتزاماً بالأهداف النبيلة التي دعت إلى مشاركته في عاصفة الحزم، معرباً عن تمنيه أن تشهد العلاقات السودانية السعودية المزيد من التطور الأيام المقبلة.

ونقل العايش للبشير شكر وتقدير المملكة العربية السعودية للمشاركة المخلصة للسودان في عاصفة الحزم والأدوار البطولية التي تؤديها القوات السودانية التي ساهمت في الانتصارات والتقدم الذي حققته قوات الحزم في اليمن. ويشارك منذ العام 2015، تشارك السودان بقوات ضمن التحالف العربي بقيادة السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن، وأكد البشير في أكثر من مناسبة بأن قواته باقية في اليمن إلى أن تتحقق المهمة التي ذهبت من أجلها في إطار خطط التحالف.