تعيين السفير خالد اليماني وزيراً للخارجية في اليمن

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قراراً بإقالة عبد الملك المخلافي من منصبه وزيراً للخارجية، وتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية.

كما أصدر قراراً جمهورياً، بتعيين السفير خالد حسين محمد اليماني، وزيراً للخارجية خلفاً للمخلافي.

كما أصدر قراراً ثالثاً، قضى بتعيين الدكتور أحمد عِوَض بن مبارك، سفيراً فوق العادة ومندوباً للجمهورية اليمنية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، بالإضافة إلى مهامه كسفير فوق العادة، ومفوض للجمهورية اليمنية لدى الولايات المتحدة الأميركية.

يذكر أن اليماني (مواليد 1960)، تقلد عدة مناصب في وزارة الخارجية اليمنية، حتى تعيينه نهاية عام 2014، سفيراً فوق العادة، ومندوباً لليمن لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك. ففي الفترة من يناير وحتى يونيو 2013، عمل رئيساً لدائرة مكتب وزير الخارجية.

ونال اليماني، الشهادة الجامعية ودرجة الماجستير في الصحافة، من جامعة هافانا بجمهورية كوبا في عام 1990. كما يجيد بطلاقة اللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. عدن-البيان