الحوثيون يداهمون محلات الصرافة في صنعاء ويصادرون الملايين من العملة الجديدة

شنت ميليشيا الحوثي مساء أول من أمس حملات مداهمة لعشرات محلات الصرافة بالعاصمة اليمنية صنعاء، لمنع التعامل بالعملة الجديدة.

وقالت مصادر يمنية إن ميليشيا جماعة الحوثيين نفذت حملة مداهمات تستهدف المصارف التجارية وشركات ومحلات الصرافة في العاصمة صنعاء وبقية المدن الخاضعة لسيطرتهم. ولفت إلى أن ذلك يأتي على خلفية التعامل بالأوراق النقدية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.

وأضافت إن الحوثيين، أغلقوا فرعاً لمصرف الكريمي في شارع خولان بالعاصمة صنعاء، واعتقلوا عشرات من الموظفين، وصادروا ملايين الريالات من الأوراق النقدية الجديدة فئتي 1000 و500 ريال، في إطار حملة أمنية لمنع التعامل بالأوراق النقدية الصادرة عن الحكومة المعترف بها.

وقال مصرفيون، إن حملة مداهمات تعرضت لها مقراتهم المصرفية في صنعاء من قبل ميليشيا الحوثيين.

وأوضح الصرافون بأن قوات الحوثيين قامت بمصادرة ملايين الريالات من الأوراق النقدية الجديدة، بدعوى منع التعامل بالنقود الصادرة عن الحكومة من فئتي 500 و1000 ريال.