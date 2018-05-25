إعصار «مكونو» يحوّل سقطرى إلى جزيرة منكوبة

حوّل إعصار مكونو، سقطري إلى جزيرة منكوبة بعد الأضرار التي خلّفها، فيما منع الإعصار سفن الإغاثة الإماراتية من الوصول إلى الجزيرة.

وأعلنت الحكومة اليمنية أرخبيل سقطرى جنوب اليمن، محافظة منكوبة، جراء الأضرار الكبيرة التي خلفها إعصار مكونو، الذي ضربها، مساء أول من أمس، وتسبب في فقدان العشرات وغرق سبعة سفن، مع استمرار إجلاء عشرات الأسر إلى مراكز الإيواء.

وأكدت مصادر محلية، استمرار عمليات الإجلاء للأهالي نتيجة الفيضانات، مشيرة إلى أنّ عدد المفقودين في أرخبيل سقطرى وصل إلى 19 شخصاً. وقالت المصادر، إن 70 في المئة من الأرخبيل بات خارج نطاق الاتصالات بسبب انقطاع الشبكات.

وذكرت تقارير إعلامية، أنّه تمّ إجلاء أكثر من 200 أسرة لحمايتهم من آثار الإعصار. وأشار موقع سكاي نيوز عربية، أن الإعصار منع سفن الإغاثة الإماراتية من الوصول إلى الجزيرة. ووفق مصدر يمني فإن التواصل انقطع مع أغلب مناطق الجزيرة، بسبب تدفق السيول التي أغلقت الطرق وقطعت شبكة الاتصالات المحلية.

وقال الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، «إن أرخبيل سقطرى محافظة منكوبة بما لحق بها من أضرار بشرية ومادية وعلى كل المستويات، وتحتاج إلى مساعدات عاجلة لإسعاف المواطنين المحاصرين في قراهم أو المواطنين الذين يسكنون أعالي الجبال».

وأهاب بادي «بالأشقاء في التحالف العربي والمنظمات الدولية تقديم المساعدة العاجلة للمنكوبين والمتضررين والغارقين، والذين جرفتهم السيول».

إجلاء

وأكدت مصادر محلية استمرار عمليات الإجلاء لأهالي مدينة حديبو في سقطرى نتيجة الفيضانات، وأشارت إلى تواصل الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة مصحوبة بفيضانات وارتفاع مد البحر في هذه اللحظات.

غرق سفن

وذكرت غرفة عمليات الطوارئ في محافظة أرخبيل سقطرى، أن سفينة «موان سيون» غرقت على بعد 50 ميلا قبالة سواحل الجزيرة كانت قادمة من مدينة المكلا، كما غرقت سفينة أخرى شرق سواحل حديبو، وجنحت ثالثة على الشاطئ.

من جهته أكد محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس، أن الإمكانيات المتاحة في الجزيرة غير قادرة على الوقوف أمام آثار عاصفة المدارية ماكونو، التي تعصف بالأرخبيل. وناشد محروس دول التحالف وجميع الداعمين للتدخل العاجل للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإيواء والمساندة.

وأضاف إن أربعة من المفقودين من أسرة سكرتير محافظ سقطرى محمد عبد الله بن طعري أحدهم شقيقه بعد أن غرقوا.

وأعلنت اللجنة العليا للإغاثة في اليمن جزيرة سقطرى «محافظة منكوبة» في ظل الأضرار التي لحقت بها جراء إعصار «مكونو». وطالب وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالشؤون الإنسانية والكوارث، بإعداد خطط للتدخل السريع لإنقاذ محافظة سقطرى، وإعداد خطة طوارئ لبقية المحافظات.

انقطاع تواصل

ووفق مصدر يمني فإن التواصل انقطع مع أغلب مناطق الجزيرة، بسبب تدفق السيول التي أغلقت الطرق وقطعت شبكة الاتصالات المحلية.

وتشهد الجزيرة أمطاراً غزيرة ورياحا شديدة بسبب العاصفة منذ الثلاثاء، فيما تسعى فرق الإنقاذ المحلية لمواجهة الأخطار المحتملة بما لديها من إمكانات.

وحذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، من «تأثيرات خطيرة» لإعصار «مكونو» المداري، على محافظات: أرخبيل سقطرى والمهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن.