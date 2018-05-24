قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينين في الضفة وغزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين من مدينة نابلس وأربعة شباب بينهم جريح من بلدة عزون شرق قلقيلية كما جرت عمليات دهم في مناطق أخرى من الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة للاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة نابلس خاصة الجبل الشمالي وخلة العامود.. مشيرة إلى أن قوات الاحتلال لقتحمت مخيم الأمعري في رام الله.

وأكد شهود وقوع اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال بالقرب من حاجز النفق في مدينة بيت جالا.. فيما صادر الاحتلال تسجيلات كاميرات المراقبة للمواطنين قرب الجمعية العربية في بيت جالا غرب بيت لحم.

وفي غزة اعتقلت بحرية الاحتلال صيادين شقيقين خلال عملهما في عرض بحر شمال قطاع غزة صباح اليوم.. فيما أشارت مصادر فلسطينية إلى أن الزواق الحربية الإسرائيلية صادرت مركب الصيد.