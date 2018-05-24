الطيران المدني العماني يصدر تنبيهاً حول الإعصار «مكونو»

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في عمان تنبيها حول الإعصار المداري مكونو الذي ضرب جزيرة سقطرى اليمنية.

وذكرت الهيئة في بيانها الذي نشرته على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي أن صور الأقمار الاصطناعية وخرائط الطقس بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة توضح استمرار تحرك الإعصار مكونو الذي يبعد حاليا بحوالي 500 كم عن مدينة صلالة في حين تبعد أقرب كتلة سحب مصاحبة للإعصار حوالي 40 كلم عن ولاية سدح، وتقدر سرعة الرياح حول المركز ب 126 إلى 144 كم/ساعة.

ومن المحتمل تعمق الإعصار المداري إلى الدرجة الثانية خلال الـ24 ساعة القادمة واستمرار تدفق السحب وهطول أمطار متفاوتة الغزارة.

وتهيب الهيئة العامة للطيران المدني في عمان بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.