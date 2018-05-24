حنيف القاسم: دور إنساني متعاظم للإمارات في اليمن والأرقام تؤكد نهج العطاء

ثمن رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي الدكتور حنيف حسن القاسم المكانة الدولية المرموقة التي تشغلها دولة الإمارات في مجالات الأعمال الإنسانية مؤكدا أنها تعكس الرؤية الاستثنائية في هذا الشأن لقيادة الدولة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم حكام الإمارات حيث حرصت على مواصلة مسيرة العطاء التي أرسى قواعدها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه والتي وصلت للمنكوبين والمحتاجين في جميع مناطق العالم دون النظر للمعتقدات والجنسيات واللغات.

وقال معاليه في تصريح حول المساعدات الخارجية الإماراتية لليمن والتي وصلت إلى حوالي ثلاثة عشر ملياراً ونصف المليار درهم في الفترة من أبريل 2015 وحتى أبريل 2018 وفقا للإحصائيات الأخيرة.

وأوضح أن زيادة حجم وقيمة تلك المساعدات يجسد قناعة المجتمع الإماراتي وقيادته بأهمية مساعدة الشعب اليمني الشقيق لمواجهة محنته وعودة الشرعية والسلام للمجتمع اليمني، مشيرا إلى أن أن المساعدات تشمل كل المتطلبات الحياتية والمعيشية مثل المواد الغذائية والطاقة والأدوية والملابس وغيرها.

وثمن القاسم الجهود الكبيرة التي يقدمها أبناء دولة الإمارات من أفراد القوات المسلحة والمتطوعين المدنيين والذين يسطرون بدمائهم ملحمة وطنية وإنسانية في سبيل تقديم وتسليم المساعدات إلى اليمنيين في أماكن تواجدهم متحدين كل الصعاب والتحديات من اجل مهامهم الإنسانية المتزايدة والتي تزيد معها تماسك وترابط جميع فئات المجتمع وتلاحمها خلف قيادتها التي تسعى للدفاع عن الحق والأمن والسلام.