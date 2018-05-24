مصر والأردن: القدس ضمن قضايا الوضع النهائي

أكّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبدالله بن الحسين، بعد محادثات أجرياها في القاهرة، أمس، أنّ وضع مدينة القدس ينبغي تسويته ضمن قضايا الوضع النهائي في إطار حل الدولتين.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان، إنّ مباحثات السيسي والعاهل الأردني، تناولت آخر المستجدات الخاصة بالقضية الفلسطينية، والجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، مشيراً إلى أنّ الزعيمين شدّدا على دعمهما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

استئناف مفاوضات

كما أكّد الزعيمان وفق البيان، أهمية استمرار جهود المجتمع الدولي للعمل على استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولاً إلى حل الدولتين واستناداً إلى مبادرة السلام العربية، الأمر الذي سيسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط، مشدّدين على أنّ استمرار غياب آفاق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، وأنّ مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين.