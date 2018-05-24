«ساجار» يضرب أرض الصومال ويقتل العشرات

أعلن مسؤولون ووكالات إغاثة في أرض الصومال، أن أكثر من 50 شخصاً لقوا حتفهم جراء الأمطار الغزيرة والسيول الناجمة عن إعصار «ساجار» المداري، الذي ضرب منطقة القرن الأفريقي. وقالوا أن الإعصار تسبب كذلك في نفوق أعداد كبيرة من الماشية، وتدمير مئات المزارع.

وقال عبد الرحمن عبد الله إسماعيل نائب رئيس أرض الصومال للصحافيين، ليل الثلاثاء «عدد الوفيات جراء الإعصار حتى الآن، أكثر من 50 شخصاً». وأضاف «عدد الوفيات قد يرتفع، لأنه لا يزال هناك مفقودون». وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الإعصار المداري وصل اليابسة السبت في شمال غربي أرض الصومال وفي جيبوتي، وذلك بعد ثلاثة أيام من تشكله في خليج عدن.