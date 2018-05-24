برّي رئيساً لبرلمان لبنان للمرة السادسة

من رحم خمس ولايات متتالية، بدأت في 20 أكتوبر عام 1992، تربّع نبيه برّي مجدّداً على عرش رئاسة مجلس النوّاب، لولاية سادسة تمتدّ لأربع سنوات، وتترك للتاريخ أن يسجّل إعادة انتخابه في خانة السوابق. وذلك، بأصوات 98 نائباً من أصل 128، مقابل 29 ورقة بيضاء وورقة ملغاة.

وبدءاً من يوم أمس، كرّت سُبحة الاستحقاقات النيابية والحكومية في لبنان، فأنجِزت الأولى بجلسة مجلس النواب الجديد، الذي بدأ ولايته أمس ‏بجلسة انعقدت برئاسة ميشال المر بصفته أكبر الأعضاء سنّاً، فانتخب بري رئيساً ‏بأكثرية ساحقة في ولايةٍ هي السادسة له منذ توَلّيه رئاسة المجلس منذ العام 1992.

وبعدما طلب رئيس الجمهورية من الحكومة الاستمرارَ في تصريف الأعمال، ريثما تشكَّل حكومة جديدة، انتقل ‏الحدث السياسي، أمس، إلى مقر المجلس النيابي في وسط بيروت، لمتابعة وقائع أوّل جلسة للمجلس المنتخَب وانتخاب بري رئيساً له، ‏وكذلك انتخاب نائبه وهيئة مكتب المجلس.

وفي مشهد مكرّر لما كانت عليه نتيجة انتخابه في الـ2009، فاز برّي برئاسة المجلس النيابي، للمرة السادسة توالياً، بحيث يصحّ وصفه بأنه عميد رؤساء البرلمانات في العالم. وبعد جلسة الانتخاب التي ترأسها «رئيس السنّ» النائب ميشال المرّ، أمس، أمسك برّي بمطرقته مجدّداً، وقال للجميع عبارته الشهيرة، بمن فيهم «المشاغبين» على ترشيحه أو المزايدين عليه في اعتماد الأصول: «كل واحد يقعد محلّو، إذا بتريدوا».

إلى ذلك، فاز النائب إيلي الفرزلي بنيابة رئاسة مجلس النواب بـ81 صوتاً، مقابل 32 صوتاً لنائب «القوات اللبنانية» أنيس نصار، و4 أصوات للنائب نقولا نحاس، وصوت للنائبة بولا يعقوبيان و8 أوراق بيضاء وورقتين ملغاتين. كذلك، انتخب مجلس النواب أمينَي سرّه، النائبين آلان عون بـ84 صوتاً ومروان حمادة بـ76 صوتاً.

وبعد إعلان فوزه بولاية سادسة، اعتلى برّي المنبر، وألقى كلمة استهلها مرحّباً بالمجلس النيابي الجديد، وشدّد على حماية الدستور، وخصوصاً مقدمته المتعلقة بصيغة العيش المشترك ومنع تمرير أي مشروع يتعلق بالتوطين، وعلى تحصين الحدود السيادية البرية والبحرية والجوية من اعتداءات إسرائيل.

يأتي ذلك، في انتظار بدء التحضيرات العملية للاستحقاق الحكومي، بدعوةٍ يوجّهها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس الذي سيكلّفه تأليفَ الحكومة الجديدة، ويُنتظر أن ‏يكون سعد الحريري، والمرجّح أن يتمّ التكليف مطلع الأسبوع المقبل.