الإمارات تغيث الأهالي في الساحل الغربي ولحج

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية على الأهالي في عدد من المناطق المحررة في الحديدة، كما أقامت إفطاراً جماعياً في محافظة لحج، وأعادت التيار الكهربائي لـ2500 نسمة من أبناء الشعب اليمني جنوب المخا بالساحل الغربي.

ووزعت فرق الهلال الأحمر الإماراتي 2800 سلة غذائية على أهالي مناطق الثوباني بمديرية المخا والغويرق بمديرية التحيتا والقطابا بمديرية الخوخة في الساحل الغربي لليمن ضمن الدعم الإماراتي المستمر لليمن وتحسين الحياة المعيشية للأشقاء ومساعدتهم على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة جراء الممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي الموالية إلى إيران.

وجاء توزيع السلال الغذائية في إطار البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الإمارات لدعم الأشقاء اليمنيين في وقت تعاني فيه معظم الأسر اليمنية معوقات اقتصادية وأوضاع إنسانية صعبة جراء الممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي الموالية إلى إيران وانتهاكاتها المستمرة في حق اليمنيين.

وساعد توزيع السلال الغذائية والسلع الأساسية على أهالي مناطق الساحل الغربي في عودة الحياة الطبيعية إضافة إلى تحسين الظروف المعيشية التي تواجههم وتوفير معيشة حسنة لأبناء الشعب اليمني.

إعادة الكهرباء

وفي السياق، أضاءت فرق الهلال الأحمر الإماراتي حياة 2500 نسمة من أبناء الشعب اليمني بعد صيانة وتأهيل شبكة الكهرباء وتركيب المحولات اللازمة لعودة التيار الكهربائي إلى منطقة الخضراء الواقعة جنوب المخا بالساحل الغربي.

وتواصل فرق الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الدؤوبة في إغاثة أبناء اليمن الشقيق من خلال توزيع آلاف السلال الغذائية إوالسلع الأساسية وتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية لرفع المعاناة الأشقاء ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب اليمني.

وقال رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي لليمن، راشد الخاطري، إن توزيع السلال الغذائية والمساعدات الإنسانية الإغاثية على أهالي مناطق الساحل الغربي وتنفيذ المشاريع التنوية والخدمية، يأتي في إطار الحرص المستمر لدولة الإمارات على دعم الشعب اليمني، والوقوف إلى جانب الأشقاء ورفع المعاناة عنهم.

وأضاف أن الهلال الأحمر الإماراتي ينفذ حملات إغاثية مستمرة تستهدف تحسين الحياة المعيشية للأشقاء في اليمن، لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي فرضها حصار ميليشيا الحوثي الموالية إلى إيران.

توجيه الشكر

وتوجه المستفيدون بالشكر والعرفان لدولة الإمارات على دعمها غير المحدود للأسر اليمنية، والحرص المستمر على رفع المعاناة عنهم، مؤكدين أن التحالف العربي يساهم بفاعلية في عودة الحياة الطبيعية إلى المدن اليمنية بعد تحريرها من ميليشيا الحوثي.

كما أعرب أهالي منطقة الخضراء عن سعادتهم باستئناف عملية ربط منطقتهم بمنظومة الكهرباء، وإعادة تشغيل التيار الكهربائي الذي يخفف من معاناتهم، متوجهين بالشكر إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على دعمها للأسر وتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية.

إفطار جماعي

في السياق، أقامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إفطاراً جماعياً للأهالي والنازحين في منطقة البيطرة «فيوش» بمديرية تبن في محافظة لحج ضمن برنامج مشروع «إفطار صائم» الذي ينفذه خلال أيام الشهر الفضيل بدعم من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم. كما قام فريق الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع 880 وجبة إفطار جاهزة على منازل المواطنين من الفقراء المحتاجين في المنطقة.

وتجمع عدد كبير من الأهالي والنازحين في ساحة مدرسة البيطرة لتناول وجبة الإفطار في جو من السعادة والطمأنينة، معربين عن شكرهم وتقديرهم لجهود فريق هيئة الهلال بالمديرية.

وقال أحد الذين حضروا مائدة الإفطار إن جمع أهالي حارات المنطقة على مائدة إفطار واحدة لمسة حانية صنعها الهلال الأحمر الإماراتي باقتدار. وأكد أحمد علي هديش مندوب مخيم «المشقافة» أن مشروع إفطار الصائم لفتة إنسانية جميلة من دولة الإمارات: "شكراً دولة الإمارات التي قدمت ولا تزال تقدم الكثير للشعب اليمني".