البحرين تحذر رعاياها من السفر إلى كيرالا الهندية

حذرت البحرين رعاياها من السفر إلى ولاية كيرالا الهندية بسبب فيروس نيباه لحين السيطرة على الوضع.

وتفشى مؤخراً الفيروس النادر في ولاية كيرالا والمناطق المجاورة، مما أسفر عن 10 وفيات في جنوب الهند حتى الآن.

وكان مسؤول بقطاع الصحة في الهند قد ذكر اليوم إن شخصين يشتبه في إصابتهما بفيروس نيباه الذي يسبب تلفا في الدماغ يخضعان للعلاج في ولاية كارناتاكا.

وقال راجيش ب.ف. أحد مسؤولي الإشراف الطبي في المنطقة إن أعراض الفيروس ظهرت على شابة تبلغ من العمر عشرين عاما ورجل يبلغ من العمر 75 عاما في مدينة مانجالور الساحلية في كارناتاكا بعد أن سافرا إلى كيرالا وتعاملا مع مصابين بالفيروس هناك.

وتابع "إصابتهما غير مؤكدة بعد ومن ثم ليس هناك مبرر للذعر... الوضع تحت السيطرة" مضيفا أن عينات دم من الشخصين أُرسلت إلى مركز مانيبال لأبحاث الفيروسات ومن المتوقع أن تظهر النتائج غدا الخميس.

