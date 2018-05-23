قوات الأسد تسيطر على «اليرموك»

دخلت وحدات من قوى الأمن الداخلي السورية، أمس، إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحي الحجر الأسود المجاور في جنوب دمشق، وفق ما نقل الإعلام الرسمي، غداة إعلان الجيش سيطرته بالكامل على المنطقة إثر طرد تنظيم داعش.

ونقل التلفزيون السوري الرسمي مشاهد مباشرة تظهر دخول موكب لقوى الأمن الداخلي يتقدمه دراجان رافعين أعلام النظام إلى حي الحجر الأسود. وقال مصدر في قيادة شرطة دمشق: «دخلت مجموعات من الشرطة إلى مخيم اليرموك والحجر الأسود وتم رفع العلم فوق مبنى ناحية الحجر الأسود، وعاد مركز شرطة الحجر المؤقت من داخل العاصمة إلى مقره، كما دخلت مجموعات أخرى من عناصر الشرطة إلى مخيم اليرموك بعد تحريرهما من الإرهابيين بشكل كامل، وبذلك تصبح جميع أحياء دمشق والبلدات المحيطة بالعاصمة خالية من الإرهابيين».

وقال ضابط في قوى الأمن الداخلي برتبة عميد: «الشرطة متواجدة على مدار 24 ساعة» لافتاً إلى أنّ وحدات من كافة الاختصاصات تنتشر في أنحاء المخيم.بدوره، كشف مصدر في محافظة دمشق التابعة للمعارضة، عن أنّ المئات من عناصر قوات النظام قاموا بسرقة محتويات المنازل والمحال التجارية وحتى المستشفيات لم تسلم منهم، مشيراً إلى أنّهم سرقوا مستشفى فلسطين في مخيم اليرموك. وأضاف أنّ عشرات السيارات والدراجات النارية تحمل محتويات منازل ومحال أحياء جنوب دمشق وتتوزع على المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام.

وصول مهجّرين

إلى ذلك، قال مدير مركز التنسيق في الشمال السوري، إن قافلة تقلّ نحو 400 طفل وامرأة، من أهالي مخيم اليرموك، وصلت إلى محافظة إدلب شمالي سوريا. ولفت مصدر من مركز استقبال قلعة المضيق، إلى أنّ القافلة التي تتشكّل من 13 حافلة، وتقل نحو 400 شخص، جميعهم من الأطفال والنساء وهم مدنيون كانوا محاصرين أثناء المعارك، في مخيم اليرموك، وحيي الحجر الأسود والتضامن.

دعوة

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، قادة العالم إلى الامتناع عن حضور حفل افتتاح كأس العالم في روسيا 14 يونيو المقبل، ما لم تتعهد موسكو، بحماية المدنيين في سوريا ووضع حد للفظاعات. وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث في بيان، إنّ على زعماء العالم أن يظهروا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه ما لم يغيّر سياساته ويضع حداً للفظاعات التي ترتكبها القوات السورية والروسية، فلن يكونوا إلى جانبه في المنصة الرسمية ليلة الافتتاح.