الميليشيا ترتكب مجزرة بحق المدنيين في مأرب

ارتكبت ميليشيا الحوثي الإيرانية مجزرة بحق المدنيين في مدينة مأرب أسفرت عن مقتل خمسة وإصابة 22 آخرين.

وفي التفاصيل، قتل خمسة أشخاص وأصيب 22 آخرون من المدنيين منهم ثلاثة جرحى حالتهم خطرة بصاروخ كاتيوشا أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية، على سوق شعبي يكتظ بالمتسوقين وسط مدينة مأرب.

وأوضح مصدر طبي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ هرعت إلى المكان من أجل أنقاض الضحايا وتقليل الخسائر البشرية، وتم نقلهم إلى المستشفيات والمراكز الطبية القريبة والحالات الخطرة إلى مستشفى الهيئة.

ودانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بشدة جريمة إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ الكاتيوشا على منطقة المجمع بالقرب من مستوصف الحياة ومسجد عذبان وسط مدينة مأرب.

وقالت الوزارة في بيان إن إطلاق الصواريخ على رؤوس المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي ومنها القرار رقم 2216 والتي تضمن أحد بنوده حماية المدنيين وعدم تعريضهم للخطر. وأكدت الوزارة أن تلك الجريمة لن تسقط بالتقادم، وأن يد العدالة ستطال المجرمين لا محالة.

واستغربت وزارة حقوق الإنسان تقاعس المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة حيال اتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك الانتهاكات التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإيرانية ضد المدنيين العزل وقصف المدن والأحياء الآهلة بالسكان.

امتداد للجرائم

بدوره، ‏دان وزير الإعلام معمر مطهر الأرياني المجزرة، وأوضح أن هذه الجريمة البشعة هي امتداد لجرائم القتل المتعمد والإبادة الجماعية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين الأبرياء منذ انقلابها على السلطة الشرعية قبل ثلاثة أعوام.

وأشار الأرياني إلى أن هذه الجريمة تكشف عن حالة التخبط والإفلاس التي تعيشها الميليشيا الحوثية بعد الهزائم المتتالية التي لحقت بها في مختلف جبهات القتال على يد أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وشدد على أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب، وسيقدم المسؤولون عنها وعن كل الجرائم التي ارتكبتها الميليشيا بحق المواطنين للمحاسبة في القريب العاجل.