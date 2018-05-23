عون يطلب من حكومة الحريري الاستمرار في تصريف الأعمال

طلب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أمس، من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال، حتى يتم تشكيل حكومة جديدة، وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان صحافي، أمس، إنه عطفاً على أحكام الدستور المتعلقة بالحالات التي تعد فيها الحكومة مستقيلة، ونظراً لبدء ولاية مجلس النواب، أعرب الرئيس عون عن شكره لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، وطلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة.

وكانت ولاية المجلس النيابي قد انتهت منتصف الليلة قبل الماضية لتبدأ ولاية المجلس الجديد المنتخب، وفق قانون يعتمد النسبية والصوت التفضيلي. ومن المتوقع أن يعقد المجلس النيابي الجديد جلسته العامة اليوم الأربعاء لينتخب النواب رئيساً لهم ونائباً عنه، وتنطلق بعدها المشاورات النيابية لتعيين رئيس جديد للحكومة يتولى مهمة تشكيل الحكومة.