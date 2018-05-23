عمليات للمقاومة تمهيداً لاقتحام التحيتا والجراحي

واصلت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي تقدمها باتجاه مدينة زبيد التاريخية وميناء الحديدة وقتلت 36 من ميليشيا الحوثي الإيرانية وسط فرار جماعي لقادة الميليشيا خوفاً من الوقوع في الأسر، في وقت سيطرت قوات الشرعية على جبل استراتيجي في صعدة معقل الحوثي.

وأفادت مصادر عسكرية بمقتل 36 من ميليشيا الحوثي الإيرانية وإصابة العشرات بجروح خلال المواجهات مع المقاومة اليمنية في جبهتي التحيتا والجراحي، جنوب مدينة الحديدة، المطلة على البحر الأحمر. وأوضحت المصادر أن القوات المشتركة للمقاومة شددت الخناق على الميليشيا قبل اقتحام مركز مديريتي التحيتا والجراحي.

وفر مسؤولون كبار في ميليشيا الحوثي، من مديريات الحديدة، بعد تضييق قوات المقاومة اليمنية الخناق عليهم، في إطار عملية عسكرية واسعة بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأفادت مصادر يمنية بالحديدة بفرار مشرفين وقياديين عينتهم ميليشيات الحوثي بمناصب أمنية بعدد من مديريات المحافظة خوفا من الوقوع أسرى في قبضة قوات المقاومة اليمنية وذلك بعد الانتصارات المتتالية في مختلف الجبهات، فيما قامت الميليشيات بعمل نقاط تفتيش في المناطق الواقع تحت سيطرتها للقبض على عناصرها الهاربة من جبهات القتال.

معارك حجة

في غضون ذلك، قتل العشرات من مسلحي ميليشيا الحوثي خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وتمكنت القوات الخاصة التابعة لمحور حرض وبإسناد مباشر من التحالف من تحقيق انتصارات جديدة في جبهة جبال أبو النار، حيث حرر الجيش الوطني جبل الشبكة ومنطقة المدب ومثلث المجبر ووادي الملح شمال شرق مدينة حرض، فيما لاذت المليشيا بالفرار من مواقعها مخلفة.

جبل العمدة

إلى ذلك، تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من استعادة السيطرة على جبل العمدة في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة. وقالت مصادر ميدانية إن السيطرة على الجبل المهم جاءت إثر مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية والميليشيا الانقلابية.

مخطط تفجير

‏وفي عدن العاصمة المؤقتة للبلاد أحبطت وحدات أمنية تابعة لإدارة أمن المحافظة مخططاً لتفجير عبوات ناسفة في الطريق الذي تستخدمه قوات التحالف العربي، حيث زرعت المتفجرات وسط الأشجار المحاذية للطريق الرابط بين مدينتي المنصورة والشعب. وقالت شرطة عدن إن أفراد كتيبة حزم أمن 4 وشرطة مدينة الشعب بعد تلقيهما بلاغاً من مواطنين يفيد بأنهم شاهدوا أشخاصاً يقومون بوضع كيس وسط الأشجار القريبة من الطريق الرابط بين مدينتي المنصورة والشعب، قاموا بالتعامل مع العبوات الناسفة. وقد تولت الشرطة القبض على عدد من الأشخاص كانوا في سيارة تقف على مقربة من المكان ويعتقد أن مهمتم هي تفجير العبوة.