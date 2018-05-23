أمير الكويت ورئيس وزراء البحرين يبحثان ملفات المنطقة

بحث أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، مع رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في الكويت، العلاقات الثنائية وملفات المنطقة. ونوه رئيس الوزراء البحريني بإسهامات أمير دولة الكويت في دعم مسيرة مجلس التعاون، ومبادراته الخيرة في خدمة الإنسانية في المنطقة والعالم.

واستعرض الجانبان مسار العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين وما وصلت إليه من مستويات متقدمة على صعيد التنسيق والتعاون ثنائياً وخليجياً، حيث أكدا على عمق العلاقات الأخوية الثنائية التي تضرب بجذورها في تاريخ البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، وشددا على حرص البلدين على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا بما يخدم المصالح المشتركة على الصعيدين الثنائي ومسيرة مجلس التعاون.

وأكد أمير دولة الكويت ورئيس الوزراء البحريني أهمية اللقاءات التشاورية والتنسيقية على كافة المستويات لتطوير ما هو قائم من علاقات قوية بين البلدين وتنمية أطر التعاون الثنائي في شتى المجالات، وقال الأمير خليفة بن سلمان: «نحن نعيش في عالم يشهد متغيرات متسارعة وفي منطقة تتوسط صراعات ومستهدفة في أمنها واستقرارها وهذا الأمر يستدعي مزيداً من اليقظة والحذر والتنسيق والتعاون والموقف الواحد والرأي المشترك»، مؤكداً أن قادة دول المجلس يُدركون بحكمتهم هذه المخاطر ويعملون بكل ما أوتوا لتجنيب شعوبهم أية تبعات سلبية لها قد تنعكس سلباً على مسارنا التنموي والأمني.

كما تطرقت المباحثات إلى آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، وأكدا على ضرورة الوصول إلى حلول لمختلف الأزمات التي تموج بها المنطقة بما يكفل الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار فيها.