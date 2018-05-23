«الهلال» يواصل تنفيذ «إفطار صائم» في تعز

واصلت الفرق التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع وجبات إفطار الصائم على غير القادرين في محافظة تعز اليمنية، وذلك لليوم الثالث على التوالي في إطار مشروع إفطار صائم الذي تنفذه «الهيئة» خلال شهر رمضان المبارك.

مئات الوجبات

وتوزع فرق «الهلال» 500 وجبة إفطار يومياً وسط مدينة تعز ضمن سلسلة المشاريع التي ينفذها الهلال الأحمر الإماراتي في إطار عام زايد 2018 وذلك بتوجيهات من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

واستهدفت عمليات التوزيع أمس شارع 26 سبتمبر أقدم شوارع المدينة وأكثرها اكتظاظاً بالسكان ابتداء من الباب الكبير وصولاً إلي النقطة الرابعة.

شكر وثناء

وأعرب المستفيدون من المشروع عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة لوقفتها الأخوية إلى جانبهم في محنتهم.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد دشنت مشروع إفطار صائم في مناطق الساحل الغربي لليمن بمبادرة من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

ويستفيد من المشروع أكثر من 72 ألف صائم ضمن الحملة الرمضانية خارج دولة الإمارات، والتي تستهدف إيصال المساعدات والطرود الغذائية إلى مستحقيها ومساعدة الأشقاء اليمنيين على تجاوز الظروف الإنسانية الصعبة، التي يمرون بها.