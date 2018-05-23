مقتل عناصر من «داعش» وتدمير أنفاق في الموصل

أعلنت قيادة قوات حرس الحدود العراقية، عن تدريب قواتها على الإنزال الجوي بطائرات الهليكوبتر بغية الاستطلاع العميق، وضبط الحدود من أي محاولة تسلل للإرهابيين، فيما أكّد مركز الإعلام الأمني، تدمير نفق كبير لتنظيم داعش بداخله عدد من الإرهابيين في الموصل، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى مقتل أكثر من 10 عناصر كانوا يشكلون خلايا نائمة. وقالت وزارة الدفاع العراقية، في بيان، إن 12 من مسلحي تنظيم داعش قتلوا في اشتباكات وقصف جوي لطائرات التحالف الدولي في الموصل، حيث داهمت قوات الجيش، بناء على معلومات استخباراتية، شبكة أنفاق يستخدمها مسلحو تنظيم داعش في منطقة الحسينية وسط الموصل. وأضافت أن القوات العراقية اشتبكت مع مسلحي التنظيم وقتلت عنصرين، وطلبت في ما بعد تغطية جوية من التحالف الدولي، نظراً لتشعب الأنفاق وخطورة تمشيطها، ما أدى إلى توجيه طائرات التحالف ضربة جوية دمرت شبكة الأنفاق وقتلت داخلها 10 من مسلحي التنظيم، مشيرة إلى أنهم كانوا خلية نائمة يخططون لشن هجمات.

على صعيد آخر، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان، إنه في خطوة غير مسبوقة في مجال تدريب عناصر مقر جوال قيادة قوات حرس الحدود على الاستطلاع العميق، وقطع السبل على عناصر داعش وبتر يد الإرهاب تم تدريب منتسبي المقر الجوال على الإنزال الجوي بطائرات الهليكوبتر، مبيناً أن التدريب جرى بالتعاون مع طيران الجيش، ليكونوا على أهبة الاستعداد لأي واجب يكلفون به للحفاظ على حدود العراق.

اعتقال

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني عراقي، أمس، بأن القوات الأمنية اعتقلت ما يسمى «مسؤول الإعدامات» لدى تنظيم داعش في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك. ونقل موقع «السومرية نيوز» عن المصدر القول، إن القوات الأمنية، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، اعتقلت مسؤول الإعدامات لدى عصابات داعش المدعو أبو وهاب العراقي بعملية نوعية قامت بها القوات الأمنية ليلاً، وأدت إلى اعتقاله مع أربعة من مرافقيه كانوا متواجدين في أحد المنازل في منطقة الزاب في قضاء الحويجة. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الإرهابي أبو وهاب متورط بالعديد من جرائم القتل والاختطاف ونصب السيطرات الوهمية في قضاء الحويجة، حيث عثرت معه على خرائط وخطط للأهداف التي تروم تلك العصابات مهاجمتها.

3+1

أعلن مصدر في الحشد الشعبي العراقي، أمس، مقتل ثلاثة من عناصره وقيادي من تنظيم داعش في اشتباكات بين الطرفين في إحدى قرى غرب الموصل. وقال النقيب علي حسين، للصحافيين، إن «اشتباكات اندلعت بين عناصر الحشد الشعبي وعناصر داعش في قرية أبليج ضمن ناحية القيروان التابعة لقضاء سنجار، أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر الحشد الشعبي وقيادي في داعش».

تظاهر

تظاهر العشرات من النازحين في نينوى، أمس، احتجاجاً على عدم احتساب أصواتهم من قبل مفوضية الانتخابات. وقال شهود عيان، إن العشرات من أحد مخيمات النازحين في نينوى تظاهروا ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وأضاف الشهود أنّ التظاهرة خرجت احتجاجاً عدم احتساب أصواتهم خلال الانتخابات من قبل المفوضية، مشيرين إلى أن المتظاهرين هددوا بالاستمرار في الاحتجاج حال عدم تنفيذ مطالبهم.