سقوط طائرة مسيّرة أُطلقت من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أن طائرة صغيرة مسيّرة أطلقت من داخل قطاع غزة تحطمت وسقطت خلف السياج في المناطق المحتلة عام 1948.

وأوضحت مصادر إسرائيلية أن قوات الاحتلال جمعت أجزاء الطائرة وشرعت بالتحقيق لمعرفة دوافع وظروف إطلاقها.

وقالت المصادر إنه بعد فترة قصيرة من حادثة سقوط الطائرة الصغيرة، تمكّن عدد من الشبان الفلسطينيين من اختراق السياج الفاصل وأضرموا النار في موقع تابع لجيش الاحتلال مخصص لتمركز قناصة الجيش قبل أن يعودوا إلى القطاع بسلام.

وتمكّن فلسطينيون مشاركون في اعتصامات مخيمات العودة قرب السياج الفاصل، مطلع الشهر الجاري، من إسقاط طائرتين صغيرتين استخدمهما جيش الاحتلال الإسرائيلي لتصوير المتظاهرين خلف السياج.