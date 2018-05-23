تركيا تدمّر 4 مواقع لحزب العمال شمالي العراق

أعلن الجيش التركي، أمس، تدمير أربعة مواقع لمنظمة حزب العمال الكردستاني شمالي العراق. ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن رئاسة الأركان التركية، أن القوات التركية دمرت أربعة أهداف للمنظمة في غارات جوية استهدفت مواقعها في شمال العراق. وأوضحت رئاسة الأركان التركية، أن الغارات استهدفت مواقع المنظمة في منطقة هاركوك.

ويأتي هذا الإعلان غداة إعلان الجيش التركي، مقتل اثنين من جنوده وإصابة اثنين آخرين في هجوم شنه مسلحون أكراد شمالي العراق. وفيما تصنف تركيا حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، وتتهمها بشن هجمات يستهدف معظمها قوات ومواقع الجيش والشرطة، يكثف الجيش التركي من عملياته ضد عناصر الحزب ومواقعه، فضلاً عن المسلحين الذين تقول تركيا إنهم مرتبطون بها شمالي العراق وشمالي سوريا.