اتفاق ثلاثي

حذّر وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، من التأخير في التوصل لحل الأزمة الليبية، وأنّه قد يفسح المجال أمام مزيد من الصراعات وانتشار الإرهاب.

وشدد الوزراء في بيانهم الختامي عقب اجتماعهم في الجزائر، على رفض أي تدخل خارجي في الشأن الليبي يؤدي إلى تقويض العملية السياسية وإطالة الأزمة، مشدّدين على ضرورة مساهمة الليبيين في كافة المشاورات الإقليمية والدولية، وأن يكون الحل نابعاً من داخل ليبيا، وتم الاتفاق على التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لمواجهة المخاطر الأمنية التي تؤثر على أمن واستقرار الدولة الليبية.

وطالب الوزراء بضرورة وضع الخطة الأممية حيز التنفيذ مع تقديم المزيد من التنازلات من قبل الأطراف الليبية لإعلاء المصلحة العليا للبلاد والانتهاء من الأزمة في أقرب وقت.