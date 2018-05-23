إعصار «ماكانو» يضرب سواحل سقطرى

يشهد أرخبيل جزر سقطرى اليمنية هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وسط تحذيرات من السلطات المحلية للسكان بأخذ الحيطة والحذر من إعصار «ماكانو» الذي يضرب سواحل الأرخبيل.

وأفادت غرفة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر في سقطرى بتعرض الجزيرة منذ ظهر أمس لتأثير العاصفة المدارية «ماكانو». وأشارت الغرفة إلى أن سقطرى تتعرض لأمطار غزيرة ورياح شديدة جدا، وأن غرفة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر من المخاطر الطبيعية في حضرموت على تواصل مستمر مع إدارة الأرصاد بمطار سقطرى حول أي مستجد في المؤثر المداري.

وتفقد محافظ ارخبيل سقطرى رمزي محروس مستشفى الشيخ خليفة بن زايد العام بمدينة حديبوه للاطلاع على مدى جاهزيتها لأي طوارئ تحدث جراء الإعصار الذي يتوقع أن يضرب سواحل أرخبيل سقطرى خلال الساعات المقبلة، ووجه إدارة المستشفى بتشكيل غرفة طوارئ.

وكانت غرفة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر من المخاطر الطبيعية المتعددة بديوان محافظـة حضرمــوت قد أصدرت أمس البيان رقم 1 حول تعمق المنخفض المداري إلى عاصفة مدارية في بحر العرب أفادت فيه بأن صور الأقمار الصناعية وخرائط التحليل أوضحت تعمق الحالة المدارية إلى درجة (عاصفة مدارية) حيث تشير إلى تمركزها على خطي عرض وطول (9.6 درجات شمالاً - 57.2 درجة شرقاً ) بسرعة رياح تتراوح بين 34 إلى 40 عقدة.

تعمق العاصفة

ولفت البيان إلى أن التوقعات تشير بتعمق العاصفة إلى درجة إعصار مداري وفقاً لآخر البيانات العددية ويتحرك باتجاه شمال غرب ثم يميل للشمال الشرقي من جزيرة سقطرى وسيقترب أكثر من المنطقة الواقعة بين محافظة ظفار في سلطنة عمان وأجزاء من محافظة المهرة ولا تأثيرات مباشرة على محافظة حضرموت خلال 72 ساعة القادمة. وحذر البيان جميع المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة في محافظتي سقطرى والمهرة من تأثيرات محتملة وعدم المجازفة بعبور الأودية نتيجة توقعات هطول أمطار غزيرة مصحوبة بهبات رياح شديدة خلال الأيام القادمة إلى مطلع الأسبوع المقبل.

وأهابت غرفة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر بجميع الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في مياه بلادنا الإقليمية الشرقية نتيجة الاضطراب الشديد في البحر داعية المواطنين إلى متابعة آخر النشرات الجوية من مصادرها الرسمية المحلية والإقليمية والابتعاد عن الشائعات مؤكدة بأنها ستصدر البيان رقم 2 عند أي مستجدات قد تؤثر على محافظة حضرموت من تأثيرات غير مباشرة.