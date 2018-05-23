قرقاش: الإمارات لم تسعَ للتأثير في انتخابات الرئاسة الأميركية

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الإمارات لم تسعَ للتأثير على انتخابات الرئاسة الأميركية التي أجريت عام 2016.

وقال معاليه على «تويتر»: «شأننا شأن الحكومات الأخرى الصديقة للولايات المتحدة، كان المسؤولون الإماراتيون على اتصال بالموظفين والمسؤولين في حملة كل مرشح من المرشحين الرئاسيين في انتخابات الرئاسة الأميركية التي أجريت في عام 2016، وذلك بهدف تبادل المعلومات بشأن مواقف كل مرشح فيما يتعلق بالسياسة الخارجية».

وأضاف: «ينبغي الانتباه للحقائق والتمييز بينها وبين التلميحات والتكهنات. الإمارات لم تسعَ للتأثير على انتخابات الرئاسة الأميركية 2016».