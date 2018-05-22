الرئيس الفلسطيني مصاب بعدوى في الرئة

قال مسعفون ومسؤولون فلسطينيون أمس الاثنين إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعاني من عدوى في الرئة وقد يبقى في المستشفى لعدة أيام.

ونُقل عباس (82 عاما) إلى المستشفى للمرة الثالثة في أقل من أسبوع يوم الأحد 20 مايو في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقال الأطباء في البداية إن اعباس دخل المستشفى لإجراء فحوص طبية بعد جراحة في الأُذن قبل خمسة أيام. لكنهم قالوا مساء الاثنين إنه مصاب بعدوى في الرئة.

وسمح للتلفزيون الفلسطيني بتصويره مساء الاثنين، بعد حوالي 36 ساعة من دخوله المستشفى.

وقال الدكتور سعيد السراحنة المدير الطبي في المستشفى الاستشاري العربي "أدخل فخامة الرئيس محمود عباس حفظه الله إلى المستشفى الاستشاري العربي بالأمس (أمس الأول الأحد 20 مايو أيار) وبعد إجراء الفحوصات الطبية والصور الشعاعية اللازمة تبين وجود التهاب رئوي على الرئة اليمنى وتم البدء بإعطاء العلاج اللازم وهو الآن يستجيب للعلاج بشكل سريع ويتماثل للشفاء".