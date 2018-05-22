قرقاش: صرامة الاستراتيجية الأميركية كفيلة بوقف التغوّل الإيراني

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الاستراتيجية الأميركية الصارمة نتيجة طبيعية للسلوك الإيراني وتهدف إلى وقف تغوّل طهران في المنطقة، لافتاً إلى أن المنطقة بحاجة إلى السلام والاستقرار، فيما السياسة الإيرانية ألهبت الجبهات بانتهازيتها وطائفيتها، في وقت أكدت وزارة خارجية البحرين دعمها للاستراتيجية الأميركية، وأنها ترى نفسها في موقع واحد مع الولايات المتحدة في مواجهة الخطر الإيراني.

وكتب معالي الدكتور أنور قرقاش، في تغريدات على «تويتر»، أن «مقاربة مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي حول السياسة الإيرانية دقيقة، والاستراتيجية الصارمة التي أعلنها نتيجة طبيعية للسلوك الإيراني عبر السنوات، توحد الجهود هو الطريق الصحيح لتدرك طهران عبثية تغولها وتمددها». وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية: «لطالما عانت المنطقة من الخطاب والفعل الإيراني الذي لا يحترم السيادة والشأن الداخلي، وبعد الاتفاق النووي شهدنا تغولاً وتدخلاً إيرانياً غير مسبوق في الشأن العربي، آن الأوان لتدرك طهران أن سلوكها السابق لا يمكن القبول به».

واختتم معالي الدكتور أنور قرقاش تغريداته بالقول: «المنطقة بحاجة إلى السلام والاستقرار والسياسة الإيرانية الإقليمية ألهبت الجبهات بانتهازيتها وطائفيتها، ومن الطبيعي أن تجد طهران نفسها في هذا المأزق، استراتيجية بومبيو تتطلب الحكمة وتغيير البوصلة الإيرانية».

دعم بحريني

في السياق، أكدت وزارة خارجية البحرين دعم مملكة البحرين الكامل للاستراتيجية الأميركية تجاه إيران، التي أعلنها وزير الخارجية الأميركي مايك مومبيو.

واعتبرت البحرين أن الاستراتيجية الأميركية تعكس الإصرار على التصدي لخطر السياسات الإيرانية المقوضة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسد النواقص التي حملها الاتفاق النووي ومنع خطر برنامج إيران للأسلحة الباليسيتية.

وأشادت الخارجية البحرينية بالجهود الأميركية «المتواصلة والهادفة لتدعيم الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وسعيها الدؤوب لاتخاذ كل السبل، من أجل منع نشر الفوضى والتوتر وحل الأزمات في المنطقة».

وأكدت الوزارة أن مملكة البحرين ترى نفسها في موقع واحد مع الولايات المتحدة الأميركية في مواجهة الخطر الإيراني، والتصدي لمحاولات إيران لتصدير العنف والإرهاب.

وشددت على ضرورة تجاوب إيران مع كل المساعي المبذولة لاستتباب السلام، وتسوية الصراعات في المنطقة وإخلائها من الأسلحة النووية، وجميع أسلحة الدمار الشامل، والتوقف الفوري عن دعم الميليشيات الإرهابية والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.