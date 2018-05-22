قرقاش: فقدان بعض المسؤولين اليمنيين البوصلة لن ينسينا مهمتنا

انتقد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، مزاعم بعض مسؤولي الحكومة في اليمن بأن الدور الإماراتي في المنطقة يوازي دور إيران، بتأكيد أن فقدان بعض مسؤولي الحكومة اليمنية البوصلة لن ينسينا مهمتنا الأساسية ضمن التحالف العربي.

وقال معاليه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: «مؤسف أن بعض مسؤولي الحكومة اليمنية يقارن الدور الإماراتي بالإيراني، فقدان هؤلاء البوصلة لن ينسينا مهمتنا الأساسية ضمن التحالف العربي، هزيمة التمرد الحوثي وعودة الدولة والشروع في التنمية هو وقت العمل بعيداً عن البكائيات».