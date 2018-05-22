«المنظمة» و«الجامعة» تنددان بنقل باراغواي سفارتها إلى القدس

نددت منظمة التحرير الفلسطينية، بافتتاح باراغواي أمس، سفارتها لدى إسرائيل في القدس. وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، في بيان، إن «هذا الإجراء استفزازي وغير مسؤول، ويعد انتهاكاً صارخاً ومتعمداً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية».وأضافت: «يأتي هذا الإجراء، في سياق النهج التآمري الذي تسلكه باراغواي، سيراً على خطى الولايات المتحدة وغواتيمالا، بهدف ترسيخ الاحتلال العسكري، واستكمال ضم مدينة القدس».

ودعت عشراوي، رئيس باراغواي إلى التراجع عن هذا القرار غير الأخلاقي. كما دان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، خطوة «باراغواي»، مؤكداً أن هذا التصرف من شأنه أن يؤثر بشكل بالغ السلبية في علاقاتها بالعالم العربي، وناشد مختلف دول العالم الابتعاد عن اتخاذ مثل هذه الخطوة.