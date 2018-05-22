«خليفة الإنسانية» تقدم 10 آلاف سلة رمضانية لسكان سقطرى

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، دشنت المؤسسة مشروعها الرمضاني لتقديم 10 آلاف سلة رمضانية على سكان جزيرة سقطرى عبر جسر بحري وجوي، من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 50 ألف شخص.

تخفيف المعاناة

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة الإنسانية إن هذه المساعدات تأتي استمراراً للمساعدات التي سبق أن وجّه بها صاحب السمو رئيس الدولة لإغاثة الشعب اليمني الشقيق، انطلاقاً من مشاعر الإخوة تجاهه، وحرص سموه على تخفيف معاناته الحياتية في الظروف الصعبة التي يمر بها حالياً، وتوفير احتياجاته الأساسية من السلع والمواد الغذائية، خلال شهر رمضان المبارك. وأضاف أنه سيتم توزيع المساعدات الغذائية على كل محافظات جزيرة سقطرى، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين أكثر من 50 ألف شخص.

شكر للإمارات

وعبر عدد من قيادات السلطة المحلية وزعماء ورؤساء المراكز في الجزيرة عن جزيل شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة للدولة لمساعدة أبناء الأرخبيل.

في الغضون، دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في محافظة أبين مشروع إفطار الصائم بدعم من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفي إطار «عام زايد».

وبدأ التدشين في قرى النوبة الشرقية والغربية في منطقة الكود، وذلك بحضور الشيخ خالد إبراهيم، منسق عام الإغاثة في أبين. وتم توزيع 470 وجبة إفطار صائم على الفقراء والأيتام والنازحين في المناطق المستهدفة، والذي سيستمر طوال شهر رمضان المبارك.

وقال حسن علي عبدالله البريهي، أحد النازحين من منطقة موزع في محافظة تعز في قرية النوبة، إن الهلال الأحمر الإماراتي قدم لهم الكثير من الخيام والمواد الغذائية والإيوائية، فضلاً عما يقدمه لهم من وجبات إفطار الصائم. وتقدم البريهي نيابة عن النازحين والمقيمين في قرية النوبة، بالشكر والامتنان والعرفان بالجميل لدولة الإمارات قيادة وشعباً وإلى سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

كما دشنت هيئة الهلال، بمنطقة الريان بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت مشروعها الخيري لتوزيع وجبات الإفطار والسحور لذوي الدخل المحدود، بمبادرة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

وأعلن رئيس فريق الهلال في محافظة حضرموت أحمد النيادي عن تبني الهيئة مشروع «زكاة رمضان» بمحافظة حضرموت ومختلف المحافظات المحررة، والذي سيتم الإعلان عنه رسمياً خلال الساعات المقبلة، حيث يستهدف بناء وترميم المنازل وتقديم الأثاث المنزلي والاحتياجات الرئيسية للأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك.