الخرطوم تقر سياسات استثنائية لوقف تدهور الاقتصاد

كشف النائب الأول للرئيس السوداني رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح، عن سياسات استثنائية اتخذتها حكومة بلاده لإصلاح الاقتصاد الذي يواجه مشكلات حقيقية، وأقر في الوقت ذاته بوجود ندرة في الوقود تسببت في أزمة المواصلات.

وقال صالح في اجتماع اللجنة البرلمانية الطارئة لدراسة بيانه الذي قدمه للبرلمان مؤخراً: إن اقتصاد البلاد يواجه مشكلات حقيقية، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت سياسات استثنائية لإصلاحه، وأنه يجب أن تأخذ دورتها كاملة لتأتي بنتائج إيجابية، وأضاف «عقب اكتمال دورة تلك السياسات سيعود الوضع لطبيعته بالسماح بالاستيراد للقطاع الخاص بصورة طبيعية».