ليبيون عاطلون يحتجون قرب خط أنابيب للنفط

نظم مجموعة من الشبان العاطلين عن العمل في مدينة مرادة بشرق ليبيا، التي تقع بالقرب من حقول نفطية وخط أنابيب رئيس، احتجاجات الأحد مطالبين بوظائف في المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية، حسب ما أكده مسؤولون في قطاع النفط الليبي ومسؤولون أمنيون ليبيون، وهدد الشبان المحتجون بإغلاق الحقول النفطية في بلدة مرادة ما لم تلب مطالبهم بتحسين الخدمات الحكومية.

وأوضح مهندس في القطاع أن ضخ النفط يجري كالمعتاد عبر خط الأنابيب الذي يغذي ميناء السدر، ويمتد بالقرب من مرادة. من جهتهم، أكد مسؤولون قالوا إنهم يراقبون الاحتجاجات عن كثب، أن أعمال مماثلة من عاطلين عن العمل أدت إلى إغلاق خطوط أنابيب في مناطق أخرى من البلاد، وذكر مسؤول أمني أن هؤلاء الشبان كانوا يطالبون بوظائف، ويحتجون بالقرب من خط الأنابيب.