أحكام بالسجن والإعدام وسحب الجنسية على إرهابيين في البحرين

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، المحامي العام المستشار أحمد الحمادي، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً على عشرة متهمين عن تهم تأسيس جماعة إرهابية، والانضمام إليها، والتدرب والتدريب على صناعة واستعمال الأسلحة النارية بغرض ارتكاب الجرائم الإرهابية، وصناعة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، والشروع في الاعتداء على سلامة جسم رجال الشرطة بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 15 سنة، ومعاقبة متهمين بالسجن لمدة عشر سنوات، ومعاقبة ستة متهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وببراءة المتهم العاشر، وقضت بإسقاط جنسية المتهمين من الأول حتى التاسع وبمصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه في غضون عام 2016 توصلت تحريات الشرطة إلى اشتراك المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس في واقعة إطلاق نار بواسطة سلاح «شوزن» محلي الصنع على رجال الشرطة المتمركزين على شارع الجنبية العام.

إعدام إرهابيين

في السياق، أعلن المحامي العام البحريني أن محكمة التمييز الدائرة الثانية أصدرت حكماً، وقضت بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما الثاني والثالث، وتأييد أحكام السجن المقضي بها بحق باقي الطاعنين، وجعل العقوبة المقضي بها الحبس لمدة ثلاث سنوات للمتهم العاشر، وإلغاء ما قضي به من إلزام المحكوم عليه الأول والرابع بأداء مبلغ 3300 دينار قيمة تلفيات شاحنة خاصة في قضية القتل العمد والشروع في القتل تنفيذاً لغرض إرهابي، وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، وإخفاء متهمين والعلم بجريمة إرهابية والتخطيط لها دون الإبلاغ عنها، وحيازة وإحراز عبوة قابلة للاشتعال.