قرقاش: الاستراتيجية الأميركية صارمة لوقف التغول الإيراني

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الإستراتيجية الأميركية الصارمة نتيجة طبيعية للسلوك الإيراني وتهدف إلى وقف تغول طهران في المنطقة، لافتاً إلى أن المنطقة بحاجة إلى السلام والإستقرار فيما السياسة الإيرانية ألهبت الجبهات بإنتهازيتها وطائفيتها.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، في حسابع على "تويتر"، أن "مقاربة مايك بومبيو وزير الخارجية الاميركي حول السياسة الإيرانية دقيقة، والإستراتيجية الصارمة التي أعلنها نتيجة طبيعية للسلوك الإيراني عبر السنوات، توحد الجهود هو الطريق الصحيح لتدرك طهران عبثية تغولها وتمددها".

وأضاف: "لطالما عانت المنطقة من الخطاب والفعل الإيراني الذي لا يحترم السيادة والشأن الداخلي، وبعد الإتفاق النووي شهدنا تغولا وتدخلا إيرانيا غير مسبوق في الشأن العربي، آن الأوان لتدرك طهران أن سلوكها السابق لا يمكن القبول به".

واختتم تغريداته بالقول: "المنطقة بحاجة إلى السلام والإستقرار والسياسة الإيرانية الإقليمية ألهبت الجبهات بإنتهازيتها وطائفيتها، ومن الطبيعي أن تجد طهران نفسها في هذا المأزق، إستراتيجية بومبيو تتطلب الحكمة وتغيير البوصلة الإيرانية".