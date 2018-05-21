البحرين تؤكد دعمها الكامل لاستراتيجية أميركا تجاه إيران

أكدت وزارة خارجية البحرين، الاثنين، دعم مملكة البحرين الكامل للاستراتيجية الأميركية تجاه إيران، التي أعلنها وزير الخارجية الأميركي مايك مومبيو.

واعتبرت البحرين أن الاستراتيجية الأميركية تعكس الإصرار على التصدي لخطر السياسات الإيرانية المقوضة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسد النواقص التي حملها الاتفاق النووي ومنع خطر برنامج إيران للأسلحة الباليسيتية.

وأشادت الخارجية البحرينية بالجهود الأميركية "المتواصلة والهادفة لتدعيم الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وسعيها الدؤوب لاتخاذ كل السبل، من أجل منع نشر الفوضى والتوتر وحل الأزمات في المنطقة".

وأكدت الوزارة أن مملكة البحرين ترى نفسها في موقع واحد مع الولايات المتحدة الأميركية في مواجهة الخطر الإيراني، والتصدي لمحاولات إيران لتصدير العنف والإرهاب.

وشددت على ضرورة تجاوب إيران مع كل المساعي المبذولة لاستتباب السلام، وتسوية الصراعات في المنطقة وإخلائها من الأسلحة النووية، وجميع أسلحة الدمار الشامل، والتوقف الفوري عن دعم الميليشيات الإرهابية والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.