بدء محاكمة 14 متهماً في خلية إرهابية بالسعودية

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم جلسة محاكمة 14 متهما في خلية إرهابية تابعة لتنظيم سري مسلح وجرى تسليمهم لوائح دعوى المدعي العام بالنيابة العامة.

ووجهت المحكمة للمتهمين تهماً عدة منها الاشتراك في تكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم سري مسلح بهدف استباحة الدماء المعصومة والخروج المسلح على ولي الأمر وزعزعة الأمن الداخلي في البلاد وقتل رجلي أمن والاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها والقيام بأعمال التخريب والفوضى والسعي لأحداث الفتنة والفرقة.

كما تضمنت لائحة الدعوى اتهامات بالتواصل مع عناصر إرهابية في الداخل والخارج من خلال قيامه بأدوار جرمية منها اغتيال رجال أمن وتأييده قتل الرعايا الأجانب في المملكة والشروع في ذلك والانتماء والتأييد والتعاطف مع ما يسمى تنظيم داعش الارهابي.