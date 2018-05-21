السعودية تعترض صاروخاً بالستياً أطلقته ميليشيا الحوثي

اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخاً بالستياً أطلقته ميليشيا الحوثي التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية "محافظة صعدة" باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، "تحالف دعم الشرعية في اليمن" قوله في بيان له، إنه وفي تمام الساعة 04:39 فجراً رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة صعدة باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.. مشيراً إلى أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراضه وتدميره ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية دون أن ينتج أية إصابات.

وأضاف العقيد المالكي، أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأمميين / 2216 / و/ 2231 / بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.. مؤكداً أن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

