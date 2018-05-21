6 ملايين موظف يمني يعيشون في فقر مدقع

قال تقرير اقتصادي صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (غير حكومي)، إن انقطاع مرتبات الموظفين الحكوميين منذ 19 شهراً، دفع ستة ملايين فرد للعيش في فقر مدقع. وطالب التقرير بسرعة دفع المرتبات لاسيما العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، والمؤسسات غير الإيرادية، مستغرباً حالة التجاهل واللامبالاة من قبل جميع الأطراف، تجاه هذه القضية الإنسانية الخطيرة.

وتابع «هذه القضية تسببت في دخول ما يزيد على ستة ملايين فرد في دائرة الفقر الشديد، في حين يزداد الوضع سوءا مع شهر رمضان المبارك ومتطلبات الإنفاق لهذه الأسر». وحمل الحكومة والحوثيين مسؤولية هذه المأساة الإنسانية، الناجمة عن انقطاع المرتبات.

وأشار التقرير إلى تراجع الحد الأدنى للأجور في اليمن لأقل من 45 دولارا في الشهر، مقارنة بـ95 دولارا في السابق، بسبب تراجع العملة المحلية، بنسبة 143 بالمائة منذ بدء الحرب. وقال إن النسبة الأكبر من الموظفين المدنيين الواقعين تحت سلطة جماعة الحوثيين، تعيش وضعا صعبا حيث يتم تسليم مرتبات الموظفين في المؤسسات الإيرادية فقط. في المقابل، فإن وضع الموظفين في المحافظات التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية أفضل حالا حيث يتسلمون مرتباتهم بشكل منتظم، وفق التقرير.

إلى ذلك توقع تقرير البنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية في اليمن، أن يظل الفقر مرتفعا عند نسبة حوالي 75% في 2018، و73% في عام 2019، مشيرًا إلى ارتفاع معدل الفقر، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وبحسب التقرير أدت الصراعات العنيفة في الیمن إلى تدهور خطير للأحوال الاقتصادیة والاجتماعية في البلاد، وأدى ذلك إلى تراجع حاد في الإنتاج ومستویات دخل الأسر، وارتفعت معدلات الفقر ارتفاعا كبیرا، حیث يعيش ما يقرب من 80% من السكان على أقل من 3.2 دولارات للفرد في الیوم وفقا لتعادل القوى الشرائیة.

وفضلًا عن ذلك، تفید تقدیرات مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانية أن حوالي 9 ملایین یمني يواجهون أشكالا مختلفة من انعدام الأمن الغذائي في المستوى الثالث أو الرابع من المقياس المتفق عليه دوليا، وتعصف الكوليرا والدفتريا، وغير ذلك من الأمراض المعدية بالبلاد بهم.

ومنذ بدء الصراع في مارس الماضي شهد الاقتصاد اليمنى تدهورا حادا ومع أن الإحصاءات الرسمية لم تعد متاحة فانكمش وفقا للشواهد، الناتج المحلي الإجمالي لليمن على نحو تراكمي بأكثر من 50% منذ عام 2015، وتقلصت بشدة فرص العمل والتوظيف في القطاع الخاص ومازال النشاط الاقتصادي في الخدمات الزراعية وإنتاج النفط والغاز هما أكبر مكونات إجمالي الناتج المحلي الذي مازال محدودا بسبب استمرار الصراع كما ساهم التراجع الحاد للعائدات الحكومية لاسيما إنتاج النفط والغاز الذي انخفض بشدة بسبب استمرار الصراع وساهم التراجع الحاد للعائدات الحكومية، في انهيار شبكة الأمان الاجتماعي الرسمية وعدم انتظام دفع الرواتب لموظفي القطاع العام.

83

ودعت اللجنة الطبية العسكرية بمحافظة مأرب 83 جريحا من جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لتلقي العلاج في جمهورية مصر العربية. وأكدت اللجنة الطبية العسكرية بأن هذه الدفعة تعد الأولى للمرحلة الثالثة من الجرحى الذين تم تسفيرهم إلى الخارج للعلاج عبر اللجنة الطبية. مأرب - وكالات

منع

اتخذت ميليشيا الحوثي قراراً يقضي بمنع سفر الموظفين من صنعاء إلى عدن. وقال موظفون، إن الميليشيا، اتخذت قرارا بمنع أي موظف يحاول الذهاب إلى مدينة عدن.

وبحسب ما أفاد به موظفون فإن نقاط التفتيش الحوثية حالت دون مغادرة العشرات من المعلمين والموظفين في القطاعات الحكومية الذين حاولوا السفر إلى عدن، بعد أن ضاقت بهم سبل العيش جراء توقف الجماعة عن دفع رواتبهم منذ نحو 19 شهرا. . صنعاء - وكالات