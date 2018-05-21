مساعدات إماراتية لجرحى الحرب وأهالي تبن والحوطة

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس ألف سلة غذائية وألف كرتونة من التمور للمواطنين وجرحى الحرب في مديريتي الحوطة وتبن في محافظة لحج اليمنية ضمن أنشطة «عام زايد» في المحافظة، وذلك بحضور اللواء صالح البكري وكيل المحافظة الأول، في وقت قام فريق من الهلال بتوزيع وجبات الفطور والسحور في مستشفيات المكلا.

ورحب وكيل أول محافظة لحج بفريق الهلال الأحمر الإماراتي.. مؤكداً أن الفريق يعمل كخلية نحل خلال «عام زايد 2018» في المحافظة، وتتوزع أنشطته على مستوى مديريات محافظة لحج مشتملة على مجالات خدمية عدة مرتبطة بحياة المواطنين وحاجاتهم الأساسية.

من جهته أكد عبد الإله الردفاني مندوب الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة لحج أن هذه المساعدات ستتبعها أنشطة إغاثية وإنسانية أخرى لأبناء مديريتي تبن والحوطة.. مشيراً إلى أن هذه السلال الغذائية شملت جرحى الحرب في المحافظة تقديراً لأدوارهم وتضحياتهم ولمساعدتهم وتخفيف أوضاعهم الصعبة.

وقال الردفاني إن هذا الدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية الشقيقة ممثلة في «مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية» و«هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» يغطي مديريات المحافظة، ويبدأ بقطاعات الشعب الأشد فقراً.. موضحاً أن هذا النشاط سيكون متبوعاً ببرنامج إفطار جماعي طيلة أيام شهر رمضان المبارك ومشروعات اقتصادية وتنموية مختلفة.

من ناحيتهم عبر المواطنون - المستفيدون من المساعدات - عن سعادتهم البالغة بهذا الدعم الذي يقدمه الأشقاء في دولة الإمارات ممثلة بذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لاسيما أنه يتزامن مع حلول الشهر الفضيل الذي يقدم فيه الجميع يد العون للمحتاجين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني جراء الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وجبات

إلى ذلك تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لليوم الثاني على التوالي تنفيذ مشروع توزيع وجبات الإفطار والسحور الجاهزة في شوارع المدن الرئيسية وعلى المستشفيات في ساحل حضرموت، ووزع الفريق - يوم الجمعة الماضية - الوجبات الجاهزة على المرضى ومرافقيهم في مستشفيي «المكلا للأمومة والطفولة» و«ابن سينا التخصصي»، وذلك في لفتة إنسانية للتخفيف من معاناتهم.

وقال أحمد النيادي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي إن المشروع يتم تنفيذه تزامناً مع شهر رمضان الفضيل وضمن جهود الهيئة في حضرموت واهتماماتها بجميع الملفات والمناسبات المختلفة.. مشيراً إلى أن المشروع سيستمر طوال أيام الشهر المبارك.

ووجه الشكر إلى جميع الشباب والفرق التي تفاعلت مع فكرة المشروع وبادرت بتنفيذه منذ اليوم الأول وحيا فيهم روح التطوع الشبابية لخدمة المواطنين في مناطقهم.