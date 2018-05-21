المغرب يتهم «بوليساريو» باستفزازات في المنطقة العازلة

اتهم المغرب أمس، جبهة بوليساريو بالقيام بـ«استفزازات» في المنطقة العازلة في الصحراء المغربية، منددا بما اعتبره انتهاكاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في هذه المنطقة الصحراوية.

وقالت الخارجية المغربية في بيان إن المملكة أبلغت مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس وبعثة الأمم المتحدة في المنطقة، وطلبت من هذه الجهات اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد هذه الممارسات غير المقبولة في بلدة تيفاريتي. وكثيرا ما يتهم المغرب جبهة بوليساريو بالتوغل في المنطقة العازلة حيث تيفاريتي.

واتهم المغرب في الأشهر الأخيرة بوليساريو بالقيام بأعمال بهدف تغيير الوضع الميداني مع تحركات أفراد ونقل كيانات إدارية إلى أبعد من حدود المنطقة العازلة كما هي محددة في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 1991 بين الجانبين.

وتزايد التوتر إثر اتهام المغرب إيران بأنها ساعدت عسكريا بوليساريو عبر حليفها حزب الله الإرهابي قبل قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران في الأول من الشهر الجاري. يشار إلى أنه نهاية الشهر الماضي فرضت واشنطن على شركائها في مجلس الأمن التمديد لستة أشهر لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء المغربية.