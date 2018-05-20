عباس ينقل إلى المستشفى للمرة الثالثة خلال أسبوع

نقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم إلى أحد المستشفيات في الضفة الغربية وذلك للمرة الثالثة خلال أسبوع واحد.

أفاد مسؤول فلسطيني، حسب ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية» بأن الرئيس محمود عباس نقل إلى أحد المستشفيات في الضفة الغربية. من غير أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وهذه هي المرة الثالثة التي يدخل فيها عباس، البالغ من العمر 82 عاماً، المستشفى في غضون أسبوع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عباس خضع لجراحة صغيرة في الأذن الوسطى، الثلاثاء الماضي، ثم خرج بعد ذلك بعدة ساعات، لكنه دخل إلى المستشفى مرة ثانية الجمعة.