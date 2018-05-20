سقوط ذراع رافعة في منطقة عمل بالمسجد الحرام

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة "الأحد" عن سقوط ذراع رافعة متحركة داخل منطقة مخصصة للعمل في المسجد الحرام ونتج عن ذلك إصابة سائق المعدة.

وذكرت الإمارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" : "سقوط ذراع رافعة متحركة داخل منطقة عمل في المسجد الحرام وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.. الموقع مخصص للعمل وليس للصلاة ولا لمسار المعتمرين والزوار.. وقد أصيب سائق المعدة بإصابات طفيفة".

وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الأحد حدث انحراف رافعة صغيرة متحركة " وانش " عن مسارها وسقوطها بسبب حمولة زائدة في منطقة عمل معزولة بالقرب من باب 160 بالتوسعة السعودية الثالثة من الخارج ولم تسجل أي إصابات ولله الحمد سوى إصابة السائق بإصابات طفيفة. وترغب الرئاسة توضيح ذلك بياناً للحقيقة .