الإمارات تؤكد أهمية مساءلة الدول الداعمة للإرهاب

أعربت الإمارات عن قلقها إزاء تراجع احترام القانون الدولي حول العالم، مجددة استعدادها للاضطلاع بدورها في تعزيز ركائزه، واقترحت على الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير عن الوسائل المختلفة لتسوية المنازعات، ليكون بمثابة مرجع للدول. فيما نددت باستخفاف إيران بالقانون الدولي وبأنظمة عقوبات مجلس الأمن. وأكدت أن الأحداث الأخيرة التي وقعت على حدود غزة تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني. وشددت على أهمية مساءلة الدول التي تدعم التطرف والإرهاب في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، أول من أمس.

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