الشرعية تقطع إمداد الحوثي بين صعدة وحجة

تمكنت قوات الشرعية اليمنية وبإسناد من التحالف العربي أمس من تحرير سلسلة جبال النار شمالي شرق حرض في محافظة حجة، عقب معارك شرسة خاضتها مع مليشيا الحوثي الإيرانية وباتت حرض تحت السيطرة النارية لقوات الجيش اليمني وشبه محاصرة، بعد تقدم قوات الشرعية إلى منطقة حيران متجاوزة مديرية ميدي تزامناً مع وصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى جبهة الساحل الغربي لليمن تمهيداً لشن عمليات عسكرية جديدة جنوب الحديدة وتوسيع جبهة المعارك ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية التي يواصل عناصرها الهرب من الجبهات، في وقت قتل أحد قياديي الميليشيا في المعارك بالتزامن مع إعان الشرعية تحرير منطقة العطفين في ل صعدة.

ونقل موقع "سبتمبرنت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عن قائد لواء القوات الخاصة محمد الحجوري، أن قواته حررت سلسلة جبال النار الممتدة من الأراضي السعودية إلى تخوم وادي حرض. وأشار المسؤول العسكري إلى أنه تم دحر المليشيا الحوثية بمنطقة الفج الواقعة بين حرض والمزرق شرقا .

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