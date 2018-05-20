منتدى براتسلافا الدولي يشيد بدور الإمارات في محاربة الإرهاب

استضافت حلقة نقاشية بعنوان «الشرق الأوسط في أزمة: تحقيق الاستقرار الدائم» ضمن فعاليات منتدى براتسلافا الدولي المتعلق بالأمن العالمي.. عدداً من الخبراء ومراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية لمناقشة مستجدات السياسة والتنمية الاجتماعية في مختلف مناطق العالم.

وأشاد الجنرال المتقاعد جون الين رئيس معهد بروكنجز خلال مشاركته في الحلقة بالدور البارز الذي تلعبه دولة الإمارات على الساحة العالمية، منوها في هذا الإطار بجهودها المهمة في الحرب على الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف، مشيراً إلى أن القوات الإماراتية قامت بعمل عظيم في أفغانستان، حيث لم تقم بمجرد عمليات خاصة وحسب بل أظهرت قيادة بارعة من خلال الأداء المميز للطيارين والمشغلين الإماراتيين.

وأضاف جون الين القائد السابق للقوة الدولية للمساعدة الأمنية «ايساف» التابعة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» وللقوات الأميركية في أفغانستان أن دولة الإمارات دعمت الحكومة الأفغانية آنذاك لمحاربة الفكر المتطرف كما ساندت التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، مشيداً بدور الإمارات الدولي الكبير في محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي.

ونوه كذلك بالدور الاستثنائي لدولة الإمارات في التصدي للتطرف العنيف من خلال مركز «هداية» الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف والمراكز الأخرى التي قامت بعد ذلك بمبادرة من دولة الإمارات والتي عملت جميعها في التصدي لدعاية «داعش» وهزيمته في الفضاء الإلكتروني والإعلامي. يشار إلى أن منتدى براتسلافا الدولي للأمن هو ملتقى استراتيجي عالمي يجمع بين الأوساط السياسية والمنظمات غير الحكومية وقطاعات الأعمال.