وفاة المناضلة التونسية البارزة مية الجريبي

أعلنت تونس، أمس، وفاة المناضلة السياسية البارزة مية الجريبي وهي إحدى أيقونات السياسة في تونس بعد وقبل ثورة الياسمين عن 58 عاماً بعد صراع مع المرض. وقالت مصادر سياسية وحزبية، إن الزعيمة السابقة للحزب الجمهوري وقبل ذلك الحزب الديمقراطي التقدمي توفيت بعد نحو عامين من صراع مع المرض. وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية وفاة الجريبي.

والجريبي كانت أول امرأة في تونس تتزعم حزباً سياسياً قبل إنهاء ثورة الياسمين حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011 إذ كانت تسلمت في 2006 زعامة الحزب التقدمي الديمقراطي خلفاً لنجيب الشابي. وعرفت الجريبي التي تركت بصمات قوية في صياغة دستور حداثي لتونس بعد الثورة، بمواقفها القوية الداعمة للحريات والمناهضة للديكتاتورية.