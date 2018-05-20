مجدداً.. قطر تؤكد خروجها على الاجماع العربي

أكد اتصال أمير قطر بالرئيس الإيراني ودعوته إلى الحوار مع طهران وتأييده المطلق للمواقف الإيرانية في المنطقة،على استمرارية ارتماء النظام القطري في أحضان إيران.

وطبقاً لتقارير صحفية ، "إنه ليس من الأسرار القول بأن النظام القطري لا يزال يمارس سياسته الموغلة في الأخطاء بدعمه الميليشيات الإيرانية وتمويله فيلق القدس الإيراني وميليشيات حزب الله في لبنان ودعم علاقاته بقائد الفيلق وبأمين الحزب"، ولفتت التقارير إلى أنه أصبح واضحا للعيان أن النظامين القطري والإيراني هما وجهان لعملة واحدة، فكلاهما يسعيان لإثارة الحروب والأزمات والفتن في المنطقة.

وأشارت التقاريرإلى تأييد إيران لكل الممارسات القطرية ذات العلاقة بدعم الإرهاب سواء عن طريق استضافة الدوحة للعناصر الإرهابية داخل حدودها أوعن طريق دعم العناصر الإرهابية المتواجدة بدول المنطقة، وأن ادعاء النظام القطري بأن إيران دولة إقليمية قوية في المنطقة وأن السبيل الوحيد لحل الخلافات معها يكمن في الحوار، هو ادعاء مرفوع للاستهلاك الإعلامي.

وفي إصرار واضح على الخروج على التقاليد الخليجية والارتماء في أحضان نظام الملالي، كشفت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن أمير قطر تميم بن حمد عبر عن شكره للرئيس الإيراني حسن روحاني على موقف بلاده مما سمّاه «أزمة الخليج»، ومساعدتها الدوحة في تخطي آثار المقاطعة الخليجية للإمارة الغنية.

وقالت الوكالة، بحسب موقع «قطرليكس»، إن أمير قطر والرئيس الإيراني بحثا في اتصال هاتفي بمناسبة تبادل التهاني بحلول شهر رمضان تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وشدد الطرفان على ضرورة حل الخلافات وتسوية النزاعات بين الدول عن طريق الحوار والطرق الدبلوماسية من أجل حماية الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.