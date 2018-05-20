تدمير بؤر لـ«داعش» في كركوك

تمكنت القوات الأمنية من تدمير خمس مضافات لعصابات تنظيم داعش، والعثور على عبوات ناسفة وصواريخ في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، فيما دخلت القوات الأمنية من مختلف تشكيلاتها المرابطة على المناطق الحدودية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، حالة الاستنفار واتخذت كل إجراءات الحيطة والحذر بسبب بروز نشاط مفاجئ وغير مسبوق لقناصي خلايا داعش.

وذكر الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، في بيان صحفي، أن «قيادة قوات الشرطة الاتحادية ضمن محافظة كركوك، وبالتحديد في منطقة الحويجة، تمكنت من العثور على 10 عبوات ناسفة على ضفة الوادي تم تفجيرها تحت السيطرة، كما تم العثور على قاذفتي«آر بي جي»، وأربعة صواريخ قاذفة ودراجتين آليتين، تم تدمير إحداهما في الماء، كما دمرت وحرقت خمس مضافات على ضفة الوادي، وعثرت أيضاً على مواد غذائية».

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، أمس، عن بروز نشاط مفاجئ وغير مسبوق لقناصي تنظيم داعش الإرهابي في 3 مناطق حدودية بين المحافظة وصلاح الدين، مبيناً أن القوات الأمنية دخلت حالة الاستنفار.

حالة استنفار

من جانب آخر، قال رئيس المجلس المحلي لناحية العظيم، شمالي ديالى، محمد ضيفان العبيدي أن «القوات الأمنية من مختلف تشكيلاتها المرابطة على المناطق الحدودية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، دخلت حالة الاستنفار واتخذت كل إجراءات الحيطة والحذر بسبب بروز نشاط مفاجئ وغير مسبوق لقناصي داعش الإرهابي».

وأضاف أن «نشاط قناصي داعش تمّ رصده في ثلاث مناطق حدودية بين المحافظتين، وهي السبيعات والبوجمعة والميتة، ضمن حدود المطيبيجة، وخاصة بعد أن تمّ استهداف نقاط أمنية مرابطة في قرى الطالعة والبومرعي في أطراف ناحية العظيم».

وطالب العبيدي بـ «تنفيذ عملية أمنية واسعة لإنهاء نشاط جماعات داعش المتطرفة التي تتخذ من المناطق الحدودية بين ديالى وصلاح الدين ملاذات آمنة لها».

هجوم

وتعد المناطق الحدودية بين ديالى وصلاح الدين من أخطر أوكار وملاذات خلايا داعش الإرهابي طيلة الفترات الماضية.

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني بإصابة عدد من المدنيين من جراء استهداف محال تجارية في منطقة الطالبية شرقي العاصمة بغداد، بـ «رمانة» يدوية.

وقال المصدر: «إن مسلحين مجهولين أقدموا على رمي رمانة يدوية في أحد المحال التجارية بالقرب من فلكة 83 التابعة لمنطقة الطالبية شرقي العاصمة بغداد، وإن عدداً من المدنيين صادف مرورهم لحظة وقوع الحادث، تعرضوا لإصابات، نقلوا على إثرها إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج».

وفي المحور الأوسط، أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط عن ضبط سلاح نوع «غدارة بورسعيد»، وأسلحة وأعتدة وعبوة ناسفة ورمان يدوي هجومي، بحوزة شخصين في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان: « إن مكافحة إجرام شرطة واسط ألقت القبض على متهمين اثنين يتجولان في عجلة نوع جارجر في منطقة العزة».

وفاة

أفاد مصدر رسمي أن الحكومة العراقية وافقت على تسليم جثمان قائد الحرس الجمهوري السابق الفريق أول ركن إياد فتيح الراوي، إلى عائلته والسماح لهم بإقامة مجلس عزاء في العراق.

وقد توفي الفريق أول ركن إياد فتيح الراوي، أحد أبرز ضباط الجيش السابق، مساء الجمعة، إثر إصابته بجلطة دماغية، داخل أحد سجون بغداد، ونقل إلى مستشفى اليرموك وسط العاصمة، «وحاول الكادر الطبي في مستشفى اليرموك معالجة حالته الصحية، لكن تفاقم الجلطة جعله يفارق الحياة». بغداد - البيان

تهديد

كشف مسؤول رفيع في مكتب القائد العام للقوات المسلحة في العراق حيدر العبادي، أن الاخير وجه باعتقال أي شخصية سياسية تحاول زجّ الملف الأمني بالصراع السياسي.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «العبادي أوعز باعتقال أي شخصية سياسية تحاول زجّ الملف الأمني بالصراع السياسي الحالي». بغداد - وكالات